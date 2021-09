Bila je krizna kanclerka in številne krize mojstrsko obvladala. Nikoli ni zganjala panike. Predvsem pa me je navdušila s tem, da je vedno vzbujala zaupanje in stalno vljudno ter spoštljivo komunicirala. Njena izjemna osebna lastnost pa je tudi skromnost. Je eden najbolj kredibilnih politikov, kar sem jih doživela v življenju – takšna, kot se je kazala navzven, je bila tudi navznoter. Malo je tako avtentičnih ljudi.

V finančni krizi leta 2008 so ji očitali, da ne pozna solidarnosti, a je prav njeno vztrajanje pri pravilih v evropskem finančnem svetu pomagalo, da smo se v EU izkopali iz nje. Iz nesreče v Fukušimi se je na hitro odločila, da bo Nemčija zaprla vse svoje jedrske elektrarne – kljub številnim kritikam in stroškom, ki so nastali. Tudi zelo težko koronsko krizo s svojimi sodelavci zna obvladovati. V državi z 82 milijoni prebivalcev je dvakrat cepljenih skoraj 70 odstotkov ljudi. Angela Merkel leta 2015 ni zaprla meja tudi zato, ker je reševala Madžarsko in Avstrijo, kjer je bilo zbranih na tisoče beguncev. Moje mnenje je, da je Merklova takrat ravnala pravilno, zelo človeško in srčno. Ni res, da je izgubila razum, kot so nekateri govorili, oziroma da jo je čustvenost preveč prevzela. Se je pa uštela glede evropske solidarnosti. Nedeljski dnevnik