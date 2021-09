Poslovil se je Klavdij Palčič, tržaški umetnik in angažiran pripadnik Slovencev v Italiji

Klavdij Palčič (1940–2021), tržaški umetnik in angažiran predstavnik Slovencev v Italiji, je zapustil obsežno likovno zapuščino od slikarskih del do ilustracij in scenskih upodobitev na gledaliških odrih. Leta 1984 je bil Prešernov nagrajenec.