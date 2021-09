Vlada predsednika Joeja Bidna je v nedeljo s posebnimi leti začela deportacijo več tisoč Haitijcev, ki se jim je minuli teden uspelo prebiti na ozemlje ZDA. Prve karavane migrantov so prestopile mejo v četrtek, do konca prejšnjega tedna pa jih je po podatkih ameriških mejnih organov prišlo 14.872. Med njimi prevladujejo Haitijci, drugi so iz srednjeameriškega trikotnika (Gvatemala, Honduras in Salvador) ter Venezuele pa tudi iz drugih delov sveta. Mejno reko Rio Grande so prečkali na plitvem delu blizu mesta Acuna v mehiški zvezni državi Coahuilae. Na severnem obrežju v Teksasu so jih pričakale ameriške obmejne patrulje in jih prisilile, da so se utaborili pod cestnim mostom, ki povezuje Acuno s krajem Del Rio na jugu Teksasa.

Lov konjenice na migrante

Ujeti v tem improviziranem taboru pri dnevnih temperaturah okoli 40 stopinj spijo na golih tleh, brez hrane in pitne vode ter z nekaj improviziranimi sanitarijami, ki so jim jih postavili ameriški mejni organi. Razmere, v katerih jih zadržujejo, so migranti in humanitarne organizacije v ponedeljek označili za nevzdržne, teksaška republikanska vlada pa je Bidna pozvala k razglasitvi kriznih razmer v obmejnem pasu. Poročevalec agencije The Associated Press s terena je dejal, da so minuli konec tedna še druge skupine Haitijcev poskušale priti čez reko okoli 2,5 kilometra vzhodno od tega migrantskega tabora, a so jih ameriške obmejne policijske patrulje na konjih pregnale.

Fotografski posnetki Paula Ratjeja, sodelavca agencije AFP, in videoposnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo lov ameriške policijske konjenice na migrante v starem kavbojskem slogu lova na živino. Ratje je govoril o migrantih iz tabora pod mostom, ki so večkrat prekoračili reko, da bi se na mehiški strani oskrbeli s hrano in vodo, pri vračanju na ameriško stran pa so jih lovili policisti na konjih. »Mnogi so pred policijskimi jahači začeli bežati, policist je med dirom konja v krogu migranta zagrabil za majico in ga prevrnil,« je ob razlagi enega od svojih posnetkov povedal Ratje za ameriške medije.