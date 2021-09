Podiplomska šola ZRC SAZU žrtev računalniškega algoritma

Facebook je trajno blokiral spletne strani Podiplomske šole ZRC SAZU in petih njenih sodelavcev. Računalniški algoritem je “neumno” reagiral na zapis o teorijah zarote, do katerih so znanstveniki v resnici kritični. Že več mesecev skušajo Facebook prepričati, naj napako odpravi, saj so se znašli v digitalnem vakuumu.