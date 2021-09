Svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v vetrovni, deževni in mrzli Bratislavi se je začelo z zamudo. Ker so sodniki obtičali v jutranjem prometnem zamašku v slovaški prestolnici, se ekipna tekma v slalomu ni začela ob deveti uri. Izmed štirih slovenskih slalomskih ekip je najboljša predstava uspela kajakašem Petru Kauzerju, Martinu Srabotniku in Niku Testenu, ki so osvojili bronasto kolajno, zlato Francozi in srebrno Slovaki. Slovenci so prepričani, da so jih sodniki oškodovali, saj menijo, da niso imeli dotika vrat.

Veter premikal vrata »Lep začetek, a je malo grenkega priokusa, saj nihče ne ve, kjer smo udarili količek. Tudi na videoposnetku se ne vidi ničesar, vendar niso želeli spremeniti odločitve,« je povedal kapetan Peter Kauzer. Če Slovencem ne bi dosodili dotika, bi postali svetovni podprvaki. »Moštvene vožnje so vedno tombola. Vse se mora poklopiti. Na primeru Čehov smo videli, kako hitro pride do napake. Čeprav je Jirži Prskavec olimpijski prvak iz Tokia, je zapeljal mimo vrat. S tem so nam Čehi omogočili, da smo bili na stopničkah,« je bil slikovit 38-letni Kauzer. Po Sydneyju 2005 in Pauju 2017 je osvojil še tretjo bronasto kolajno na ekipni tekmi, medtem ko ima med posamezniki dva naslova svetovnega prvaka in bronasto kolajno. »Vsako osvojeno odličje je lepo. Zelo sem vesel, da smo z Martinom in Nikom na takšen način odprli svetovno prvenstvo. Upam, da smo dobili še dodaten zagon za vožnje posameznikov,« je končal Kauzer, ki je pred desetimi leti v Bratislavi osvojil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. »Ker je veter zelo premikal vrata, smo morali ostati čim bolj zbrani,« je dodal Niko Testen. »V vetru smo morali reševati probleme. Vožnja je bila dobra,« je menil Martin Srabotnik. Slovenske kajakašice, ki so imele dotik že v prvih vratih, so osvojile četrto mesto in za bronom zaostale 51 stotink sekunde. Kanuisti so bili peti in kanuistke predzadnje sedme.

Oven odtrgal sedež v kajaku Uspeh slalomistov so dopolnili tekmovalci v spustu, saj so kajakaši Anže Urankar Simon, Oven in Nejc Žnidarčič osvojili bronasto kolajno na ekipni tekmi s sprintu. Uspeh je še toliko večji, saj je Oven ob trčenju v eno izmed umetnih ovir odtrgal sedež v kajaku, zato je imel v nadaljevanju veliko težav. »Potem ko sem bil v zadnjih desetih letih sedemkrat prvi in enkrat drugi, je to moja prva bronasta kolajna. Glede na težave je bron velik uspeh. Oven je heroj, da je v cilj prišel brez sedeža,« je menil najizkušenejši Nejc Žnidarčič. Anže Urankar, ki je vozil prvi in narekoval ritem na reki Donavi, je povedal: »Moja vožnja ni bila nič posebnega. Bolje se bomo skušali izkazati na tekmi posameznikov.«