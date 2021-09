Voditelja sta v skupni izjavi priznala, da bi se lahko razmere odvile lepše, če bi obstajal odprt dialog med zavezniki o strateških interesih Francije in evropskih partnerjev.

Biden je v tem smislu podprl strateški pomen francoske in evropske vloge v indijsko-pacifiški regiji. Priznava tudi pomen močne in bolj sposobne evropske obrambe, ki po njegovem mnenju pozitivno prispeva k transatlantski in globalni varnosti ter dopolnjuje zvezo Nato.

Strinjala sta se, da si želita znova vzpostaviti zaupanje in v okviru tega predlagala konkretne ukrepe, med njimi srečanje konec oktobra v Evropi. Obenem je Macron sporočil, da se bo francoski veleposlanik prihodnji teden vrnil v Washington.

Varnostni dogovor ZDA, Avstralije in Združenega kraljestva (Aukus) o sodelovanju v indijsko-pacifiški regiji, zaradi katerega je Avstralija odpovedala dogovor s Francijo o nakupu konvencionalnih podmornic in se namesto tega odločila za ameriške jedrske podmornice, je močno razjezil Pariz. EU pa je izrazila solidarnost s Francijo in odnos trojice držav do nje označila za nesprejemljiv.