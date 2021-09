Uravnavanje višine

Pesniški prvenec Natalije Milovanović že v izbranem motu zbirke, citatu iz strokovne monografije raziskovalke večjezičnosti Yasemin Yildiz, odpira tematsko polje poezije, v katero vstopamo. Govor je o vprašljivem in abstraktnem konceptu »maternega jezika«, ki sloni na ekskluzivnosti, s čimer pa omejuje, celo onemogoča zlivanja z novimi pripadnostmi in jezikovnimi okolji. Pesnica, ki se je rodila v Srbiji, odraščala v Bosni in Hercegovini in Sloveniji, trenutno pa živi v Avstriji, upesnjuje jezik v najožjem in najširšem pomenu besede – od jezika kot gole slovnične strukture na eni strani do sentimentalno-nostalgične hrepenenjske metafore na drugi.