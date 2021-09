Zdaj si bomo sposodili še krompir

Slovenija si je v začetku junija od bratske nam Madžarske izposodila 300.000 odmerkov že takrat hudo iskanega cepiva astrazeneca. Predsednik vlade je napovedal, da bomo z darilom bratske nam Madžarske do poletja premagali epidemijo. Seveda ni povedal, do katerega poletja. Od takrat do danes smo porabili 100.000 odmerkov cepiva AZ, ta teden pa smo jih 200.000 Madžarski vrnili. Nekaj dolga je še ostalo, a zdi se, da tudi to ne bo velik problem. Od 2. junija do danes smo namreč dodatno kupili slabega pol milijona odmerkov priljubljene astre, po kateri v zadnjem času na dan poseže okoli 40 ljudi v povprečju.