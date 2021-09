Ljudi je preko Facebooka pozival, naj bodo mirni in dostojni. »Pustite policiste čisto pri miru. Zelo glasni bomo, slišalo se nas bo, vendar ne smemo izgubiti kontrole. Razumemo vašo jezo in bes, ampak naj vas pomirja dejstvo, da nam bo uspelo. Vendar zgolj brez izgredov.« Tudi policija je bila danes bistveno bolj pripravljena, parlament je ograjen do sredine trga, varnost je po celotnem središču mesta poostrena. Protest zaenkrat poteka mirno.

Spomnimo, da se je prejšnji teden protest sprevrgel v nasilne izgrede. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem. Ko so nekateri začeli vanjo metati pirotehniko, pa je aktivirala še vodni top. V policijo so letele celo granitne kocke. Več ljudi je bilo poškodovanih. V dneh po protestu so se vrstili ostri odzivi, veliko pomislekov je bilo tudi glede dela policije. Ograje pred državnim zborom, ki je bila postavljena velikokrat ob petkovih nenasilnih protestih, prejšnji teden namreč ni bilo.