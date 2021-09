Prebivalci Preske čakajo obnovo podhoda pod železnico

Podhod pod železniško progo, ki povezuje naselje Preska z Medvodami, je nevaren, za kolesarje in starše z otroškimi vozički pa neuporaben, pravijo prebivalci. Prepričani so bili, da bodo njegovo posodobitev dočakali to poletje, a ugotavljajo, da so se zmotili.