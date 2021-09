Ameriko pretresa smrt mlade blogarke. Zgodba o izginotju, najdbi trupla in pojavu ter izginotju njenega zaročenca buri domišljijo tamkajšnjih medijev. Po navedbah FBI je mrliški oglednik Brent Blue potrdil, da človeški ostanki, ki so jih v nedeljo našli na robu narodnega parka Grand Teton na severu Wyominga, pripadajo 22-letni Gabby Petito, ki je izginila med popotovanjem po narodnih parkih ameriškega jugozahoda. Oglednik je ugotovil, da je bila umorjena, ker pa vsi podatki še niso dokončni, vzroka smrti še niso razkrili. Mlada blogarka je potovala z leto starejšim zaročencem Brianom Laundriejem, ki pa se je v začetku tega meseca sam vrnil domov. A nato tudi sam izginil.

Gabby in Brian sta bila prijatelja iz otroštva. Odraščala sta na newyorškem Long Islandu. Nakar so se njegovi starši preselili v North Port na Floridi. Konec junija sta se z belim kombijem, predelanim v spalnik, odpeljala na popotovanje, svoja doživetja pa objavljala na družbenih omrežjih. Toda 1. septembra se je Brian s kombijem v North Port vrnil sam. Deset dni pozneje so Gabbyjini starši prijavili hčerino izginotje, hči se jim že nekaj časa ni oglašala. Zadnja znana priča je Gabby videla 24. avgusta, ko je zapuščala hotel v mestu Salt Lake City. Naslednji dan je na družbenih omrežjih objavila svojo zadnjo fotografijo. Njena družina verjame, da je bila takrat namenjena v narodni park Grand Taton, na robu katerega so kasneje našli njeno truplo.

»Ni pogrešan, ampak se skriva«

Njen oče je za medije povedal, da je par že potoval skupaj z avtom po Kaliforniji in da takrat ni bilo nobenih težav. Tokrat so očitno bile. Na dan je denimo prišel posnetek telefonskega klica na 911 zaradi prijave družinskega nasilja. Prijavitelj je 12. avgusta povedal, da je v Moabu v Utahu videl fanta, ki je udaril dekle, preden sta sedla v kombi in se odpeljala. Policija je par ustavila in njihova kamera je posnela Gabby, ki je v joku govorila, da sta z zaročencem že dolgo na poti in se vse več prepirata. Mladenič je deloval precej bolj zbrano, rekel je, da ga je dekle fizično napadlo, ker ji je grozil, da jo bo zaklenil iz vozila. Policija je dogodek obravnavala kot »incident, povezan z duševnim zdravjem«. Par je tisto noč ločila, Gabby se je prijavila v motelu, njen fant pa je ostal pri kombiju.

Ko je policija javnost prosila za morebitne podatke o dekletovem izginotju, se je oglasila blogarka Jenn Bethune. Z možem in otroki potuje po ZDA in spomnila se je, da so na območju izginotja opazili kombi s floridskimi registrskimi tablicami. Ker so tudi sami s Floride, so voznika želeli pozdraviti, a kombi je bil zaprt, v njem je bilo temno in videti je bil prazen. Njeni posnetki so potrdili, da je res šlo za vozilo omenjenega para.

Policija se je po Brianovi vrnitvi na Florido poskušala pogovoriti z njim, a ni hotel sodelovati. Potem pa je tudi on izginil. Po besedah njegovih staršev naj bi se z nahrbtnikom odpravil na pohod v lokalni naravni rezervat Carlton. A Gabbyjina družina je prepričana, da ni pogrešan, ampak se skriva. Policija je preiskala dom v North Portu, v iskanje v rezervatu pa so vključeni tudi policijski psi, brezpilotni letalniki in helikopterji. Za zdaj neuspešno. Policijski predstavniki sicer še vedno pravijo, da Brian ni uradni osumljenec, pač pa oseba, ki bi jim o Gabby lahko dala pomembne informacije.