»Sodišče prve stopnje je izvedlo vse za presojo relevantne dokaze, popolno in pravilno ugotovilo odločilna dejstva ter na njihovi podlagi sprejelo pravilne dokazne in pravne zaključke, da je obtoženec storil v izreku sodbe opisani kaznivi dejanji,« so ljubljanski višji sodniki zapisali v uvodu sodbe Peterskali Razpetu in tako potrdili dve leti in osem mesecev zapora, na kolikor je bil novembra lani obsojen na okrožnem sodišču. Zavrnili so vse pritožbe: obtoženčevo, zagovornika Miloša Zariča in tožilke Alenke Mordej, ki je predlagala strožjo kazen. Sodba je s tem postala pravnomočna.

Morda res vpleten še kdo

Danes 65-letni Razpet je marca 2019 s ponarejenim potnim listom z osebnega računa Franca K. in poslovnega računa njegovega podjetja opravil nekaj dvigov in tako v dveh dneh prišel do 76.000 evrov. Zagovor je v podrobnostih precej spreminjal, bistvo tega pa je, da je to storil pod prisilo. »Gangsterji so me čakali zunaj, barabe ciganske! Grozili so mi, da mi bodo pobili otroke in vnuke. In mene, da me bodo razkosali, prodali ledvice… Prinesli so mi torej potni list in potem so mi v banki nezakonito dali 76.000 denar. En dvig je znašal celih 60.000 evrov, čeprav mi več kot dveh tisočakov ne bi smeli izročiti,« je povedal v enem od zagovorov. Kdo naj bi bili ti »ciganski« goljufi? Podatke o njih je dopolnjeval z vedno novimi ali drugačnimi podatki, vendar med njimi, kot je ocenilo sodišče, ni bilo relevantnih, da bi jih lahko zaslišali. Njegov zagovor je označilo za neverodostojen, mu je pa priznalo, da je izvršitev nezakonitih dejanj zahtevala precejšen trud, znanje, usposobljenost in veliko organiziranost. In da tako ni mogoče izključiti, da je sodelovalo več oseb. Toda Razpet je bil tisti, ki je s ponarejenim dokumentom dvignil gotovino. Torej ga morebitna vpletenost še koga drugega ne razbremenjuje odgovornosti, piše v sodbi.

Razpet je trdil, da so v spletki sodelovali tudi bančniki, še posebej je s prstom pokazal na uslužbenko, ki mu je izplačala 60.000 evrov. Sodišče za to ni našlo nobenega dokaza, je pa njeno ravnanje označilo za malomarno. Obtoženi je takrat namreč prišel na banko in ne da bi to vnaprej napovedal, želel dvigniti 150.000 evrov. Imel je srečo, saj sta dve stranki pred njim odpovedali dvig, in tako mu je bančnica izplačala 60 tisočakov.