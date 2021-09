»Tako, pa je spet prišel psihopatski odziv. Kot vedno po sodbah, povezanih s predsednikom vlade. Tudi pisna vsebina se nanaša na to. Že slišim sirene. Prišla sem v popoldanski turnus poročil. Narediti moram 20 minut oddaje. Proces dela ne bo zgolj moten, ampak bo ustavljen, ker bodo zaprli celo bajto, » je na svojem profilu Facebook zapisala Carlova in dodala, da gre za istega pošiljatelja kot v predhodnih 'praških': »Imam masko, a me pečeta grlo in nos, oči se mi solzijo. Plus okus v ustih je grenak. Zaradi vsega. Najdite že enkrat to bolno osebo!«

Svobodno in neodvisno novinarstvo je eden od temeljnih postulatov demokracije, so ob današnjem dogodku poudarili na RTV Slovenija in opozorili, da je v Sloveniji treba okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela.