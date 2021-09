DZ imenoval Leona Cizlja med nadzornike SDH

DZ je danes imenoval Leona Cizlja za člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH). Rednega profesorja na ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko in vodjo odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan je na to mesto predlagala vlada, potem ko je januarja iz nadzornega sveta odstopil Igor Kržan.