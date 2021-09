Glasen aplavz je zadonel po državnem zboru, ko je opoziciji z enim glasom prednosti (43 za, 44 proti) uspelo zavrniti predolg novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki bi, kot so opozarjali opozicijski poslanci, ponovno uzakonil verbalni delikt.

Jeziček na tehtnici sta bila glasova Ivana Hršaka in Branka Simonoviča iz DeSUS, ki sta glasovala proti noveli. Poleg dveh poslancev DeSUS, so proti zakonu glasovali tudi poslanci LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci. Poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža je bil vzdržan.

Ti so pred tem z amandmajem želeli doseči, da bi državni zbor iz predloga novele črtal le sporno ureditev, vendar je amandma podprlo le 42 poslancev, 44 pa jih je glasovalo proti. Zato je bilo za pričakovati, da bodo poslanci novelo zakona s podobno tesno večino podprli, vendar je nazadnje za en glas vendarle slavila opozicija. Njeni člani so ponovno opozorili na neprimernost predlagane zakonske ureditve. »Gre za še enega izmed represivnih zakonov, ki državo spreminja v policijsko državo,« je bila denimo kritična Nataša Sukič iz Levice, Predrag Baković iz vrst Socialnih demokratov pa je opozoril, da bi policisti po novem lahko sami popolnoma subjektivno ocenjevali, ali bi neko nedostojno vedenje morda lahko določeno skupino ali posameznika vznemirjali.

»Gre za brutalno omejevanje svobode pod krinko preganjanja pouličnega nasilja,« je ocenil Rudi Medved iz LMŠ, ki je bil prepričan, da spremenjeni člen ne bi veljal za slehernika, kot je trdila vlada, temveč predvsem za (vladajočo) elito. Policisti po njegovem v veliki večini primerov nedostojnega vedenja niti ne bi bili prisotni, so pa policisti vedno tam, kjer se ljudje zbirajo in kritizirajo oblast.

Novelo zakona so danes v DZ podprli poslanci SDS, NSi, SMC, SNS, Robert Polnar iz DeSUS in poslanec madžarske narodnosti Ferenc Horváth.