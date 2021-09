Decembra bodo na voljo le letne elektronske vinjete za osebna vozila in polletne za motorna kolesa, je pojasnil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Aleš Mihelič. Tedenske in mesečne elektronske vinjete pa bodo v uporabi februarja 2022.

Do zamika uvedbe celovitega sistema elektronskega cestninjenja prihaja zaradi zamude pri sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem, slovaškim Skytollom, do katere je prišlo zaradi dveh vloženih revizijskih zahtevkov. Oba sta bila sicer zavrnjena kot neutemeljena.

Poslanci so imeli v predstavitvi stališč poslanskih skupin o noveli različna mnenja. Ivan Hršak (DeSUS) je prepričan, da bodo elektronske vinjete olajšale življenje državljanov. Takšni razpisi morajo biti po njegovih besedah izvedeni transparentno, pa četudi na račun zamika uvedbe. Kot je dodal, je ministrstvo za infrastrukturo razloge za zamik utemeljilo.

Andrej Rajh (SAB) je po drugi strani spomnil, da je bila novela, ki je uvedbo elektronskega cestninjenja predvidela za decembra letos, potrjena lani, že takrat pa se je po Rajhovih besedah zdelo, da bo december prišel prehitro. »Časa bi bilo po idealnem scenariju dovolj, če bi stvari tekle gladko in po zastavljeni časovnici. A v Sloveniji gre tako le malokdaj in to bi moralo predvideti tudi ministrstvo,« je dejal in napovedal, da se bodo v SAB pri glasovanju vzdržali.

»Vsi se zelo dobro zavedamo, kaj je povzročilo zamik teh dveh mesecev,« je poudaril Ljubo Žnidar (SDS). Je pa pripravljavce javnih razpisov večjih vrednosti pozval, da z državno revizijsko komisijo izmenjajo primere slabe prakse, da v prihodnje do takšnih zamikov ne bi več prihajalo.

»V Sloveniji je že skoraj utečena praksa, da se neizbrani ponudniki pritožijo. To povzroča dolgotrajne postopke in s tem povezane finančne posledice oziroma nepotrebno škodo. Menimo, da je dobro, da se za letne in polletne elektronske vinjete nič ne spremeni ter da bodo veljale do izteka veljavnosti,« je dodal poslanec SNS Jani Ivanuša.

V SD odgovornosti za to, kdo je kriv, da se uvedba sistema zamika, ne bodo iskali. »Treba je pač prestaviti za dva meseca, zato se svet ne bo podprl in zato temu zakonu v SD ne bomo nasprotovali,« je dejal Dejan Židan.

Zakon so podprli v NSi. Kot je dejal Mihael Prevc, bo tudi v vmesnem času upravljavec cestninskih cest lahko še naprej izdajal tedenske in mesečne vinjete v obliki nalepk. »Na ta način se bo lahko izvajal enak nadzor nad občasnimi uporabniki cestninskega omrežja kot doslej in s tem se bo po besedah predlagatelja zmanjšala verjetnost izpada pomembnega deleža prihodkov Darsa,« je dodal.

Novelo zakona je DZ potrdil s 50 glasovi za in nobenim proti.