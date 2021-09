Na današnji seji državnega zbora naj bi prvič obravnavali vladni predlog zakona o debirokratizaciji. Toda vlada je dopolnjeno besedilo predloga zakona v DZ poslala šele v ponedeljek zvečer. Ta novi predlog zakona, ki posega v 20 veljavnih zakonov na različnih področjih in jih 207 razveljavlja, pa med drugim ne predvideva več uvedbe socialne kapice za plače nad šest tisoč evrov bruto, kot je veljalo v prvotnem predlogu. Ta socialna kapica je sicer predvidevala prenehanje obračunavanja prispevkov nad mejo 6000 evrov bruto plače, s čimer naj bi v državo privabili ali tu ohranili vrhunske kadre, res pa bi zato hkrati prišlo do izpada prihodkov v državno blagajno, čemur pa so v mnogih poslanskih skupinah nasprotovali, tudi v DeSUS, katerih glasovi so ključni za sprejetje tega zakona.

Med spremembami zakona, ki jih je vnesla vlada, so tudi črtanje nekaterih drugih določb, osveženi so podatki o pravosodnem ministru in osvežen 69. člen, ki se nanaša na predpise, ki že veljajo. Po tej dopolnitvi besedila predloga zakona naj bi cilji ostali enaki: izboljšanje stanja v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. S prvim paketom zmanjševanja birokratskih ovir želi vlada brez sistemskih sprememb zakonodaje preprečiti nepotrebno kopičenje veljavnih predpisov, ki niso v rabi, s tem pa bi okrepili spoštovanje načel pravne varnosti in vladavine prava, zaupanje v pravo in pravni red.