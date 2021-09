Otroštvo je obdobje hitre in stalne rasti, ko poteka telesni, duševni, socialni, čustveni in jezikovni razvoj. Otrok potrebuje zasebnost, prostor za igro, učenje, raziskovanje in shranjevanje svojih stvari, zato je treba otroško spalnico načrtovati v skladu z otrokovimi željami ter zahtevami.

V nasprotju z odraslim človekom otroci okolja ne dojemajo kot neko ozadje, ampak kot nekaj za interakcijo. Zasnova sobe mora biti zato primerna za aktivnosti in eksperimentiranje ter obenem dovolj varna, da pri igri ne prihaja do nepotrebnih poškodb.

V 3D vizualizaciji je prikazan prostor z otroško mizo, garderobno omaro in odprtino, v katero je postavljena postelja. V omaro poglobljeno ležišče daje otroku občutek varnosti in je hkrati zanimiv element za otroško igro. Pri umeščanju postelje v prostor je treba upoštevati vsaj 60 centimetrov odmika od stene in drugih ovir, da imamo dovolj prostora za preoblačenje in gibanje okoli postelje. Nad vzglavje je vgrajena LED luč. Pod okensko polico sta umeščena oblazinjena klop za shranjevanje igrač in predalnik. Za zaščito otroka pred morebitnim padcem z okna pa sem na zunanjo steno dodala še stekleno zaščitno ograjo. Na steno nad predalnikom so pritrjene osvetljene poličke v obliki oblačkov, ki služijo kot ambientalne luči in dodatna odlagalna površina. Večji del sobe je namenjen igri, za udobnejšo igro na tleh je v prostor umeščena barvita igralna podloga.

Vesna Čas, študentka 2. letnika, smer Notranja oprema, Fakulteta za dizajn, Ljubljana