(Nedeljski dnevnik) Za avte in telefone se radi »zapufamo«

Slovenci resda veljamo za nadpovprečno varčen narod, kar pa še ne pomeni, da nimamo tudi nasprotnih težav – s prezadolževanjem. V zadnjem desetletju je bankrotiralo več kot 20.000 Slovencev, ne samo hazarderjev, osebni stečaj je pogosto edina rešitev tudi za številne upokojence in tiste z minimalnimi prihodki, ki ne zmorejo več odplačevati obveznosti. Andragoginja in družinska terapevtka dr. Alenka Hebar Lavrič družinam in posameznikom, ki zaidejo v finančno stisko, svetuje, kako se iz nje izkopati.