Nova vladna uredba določa omejitve nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pri dajanju na trg v Sloveniji, prav tako zahteva njihovo označevanje.

»Gre za pribor – natančneje vilice, nože, žlice in palčke – ter krožnike, slamice in vatirane palčke, razen če gre za medicinske pripomočke. Prepovedane so tudi plastične mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno z mehanizmi takih palčk, razen balonov za industrijsko ali drugo poklicno rabo in uporabo, ko se ne delijo potrošnikom, ter posode za živila, vsebniki za pijačo in lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena ter proizvodi iz oksorazgradljive plastike,« so pojasnili na pristojnih ministrstvih (uredba sodi na področja ministrstva za gospodarski razvoj in ministrstva za okolje), piše Damjan Franz Lu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Predpisuje zahteve za označevanje nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in njihovo embalažo. Za enoletno prehodno obdobje pa uredba evropske komisije določa, da se navedeni proizvodi lahko označujejo z nalepkami. Z označevanjem na tovrstnih proizvodih so potrošniki obveščeni o ustreznih možnostih za ravnanje z odpadki iz proizvoda ali o načinih odstranjevanja odpadkov, ki se jim je treba pri tem proizvodu izogibati, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, ter o prisotnosti plastike v proizvodu in posledičnem negativnem vplivu smetenja ali drugih neustreznih načinov odstranjevanja odpadnega proizvoda na okolje.

»Označeni morajo biti higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov, vlažilni robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo, tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki, ter lončki za pijačo,« še pojasnjujejo na ministrstvih.

Cilj Evropske unije je preprečiti in zmanjšati vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti vodno okolje, in na zdravje ljudi ter spodbujati prehod na krožno gospodarstvo z inovativnimi in trajnostnimi poslovnimi modeli, proizvodi in materiali. S tem bi prispevali tudi k učinkovitemu delovanju notranjega trga.

Okoljevarstvene organizacije so spremembe praviloma pozdravile, pri čemer je iz nekaterih delov slišati predvsem pomislek, da je ukrep prišel pozno, pa vendar je pozitivno, da je vsaj zdaj tu.

Kar se tiče potrošnikov, imajo na voljo različne alternative. Vzemimo za primer jedilni pribor: namesto plastičnega pribora se lahko odločijo za uporabo takšnega, ki je primeren za večkratno uporabo, v trgovinah je vse bolj prisoten tudi lesen jedilni pribor.

