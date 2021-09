Omejevanje svobode govora in zbiranja

Poročilo o napadih na civilno družbo, ki ga je objavila Agencija EU za temeljne pravice (FRA), razkriva problematičen odnos oblastnikov do človekovih pravic. Zlasti v času epidemije so na udaru mirni protesti in svoboda izražanja. Slovenija je v poročilu omenjena kot slab primer, opozarja CNVOS.