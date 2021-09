Pandemsko zdravstvo: telefoni spet zasedeni cele dneve

Telefoni so v nekaterih delih zdravstva zasedeni cele dneve. Rešitve, kot so enotne klicne številke in klicni centri, še vedno ne delujejo v vsej državi. Kdo bo ukrepal in kaj preostane bolnikom, ki ne morejo nikakor navezati stika z ambulanto svojega osebnega zdravnika?