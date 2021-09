Vse se začne in konča pri zemlji

Včeraj so v Galeriji Janeza Boljke odprli fotografsko razstavo Al Ard – Zemlja, ki govori o simbolni in fizični povezanosti Palestincev s palestinsko zemljo. Odprtje je potekalo je v okviru Kulturne ambasade Palestine, letnega dogodka, na katerem bodo skozi palestinsko kulturo, umetnost in zgodovino do 23. septembra opozarjali na razmere v tem delu sveta.