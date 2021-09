Nepreslišano Marko Pahor profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Želel bi si, da bi namesto razprav o tem, kako dober ali slab je zdajšnji predlog nacionalnega državnega sklada, razpravljali o tem, kako bomo zagotavljali pokojnine leta 2030, leta 2050 in še pozneje. Leta 2022 je volilno leto. Za Slovenijo bi bilo veliko bolje, če se predlog nacionalnega demografskega sklada, kakršen je zdaj predlagan, ne sprejme, saj to pušča več prostora za tovrstno tematiko v prihodnjem mandatu. Zanimivo bo opazovati, v koliko predvolilnih programih strank bodo predlogi in rešitve za prihodnje pokojnine dobili svoje mesto ter kako konkretne in realistične bodo te rešitve. Ker če hočemo ali ne, prihodnje pokojnine so tema, v katero bo treba zagristi. In v nasprotju z jesenskim sadjem, ki s časom postane slajše, je to tako, da prej ko zagrizemo vanj, manj kislo bo to jabolko. Finance