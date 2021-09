Pred kajakaši in kanuisti na divjih vodah je še zadnje dejanje letošnje sezone – svetovno prvenstvo v slalomu, ekstremnem slalomu in spust sprintu od danes do nedelje v Bratislavi na Slovaškem. Med 330 tekmovalci iz 45 držav bo tudi 24-članska slovenska reprezentanca z močnimi aduti v vseh treh disciplinah sporeda.

Prvi slovenski zvezdnik bo letošnji olimpijski prvak v kanuju Benjamin Savšek, ki bo imel ob sebi izkušenega Luka Božiča in debitanta na članskih prvenstvih Klemna Vidmarja. »Letošnja sezona je že vrhunska, saj sem dosegel kopico uspehov, a tudi za konec bom skušal doseči lep rezultat. Skušal bom unovčiti dobro pripravljenost, ki jo kažem že vso sezono. Ker je voda divja, mi proga ustreza. Upam, da se mi bo izšlo z lepimi vožnjami in bom na koncu sezone vesel,« je napovedal Benjamin Savšek. »Na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala v Španiji in Franciji so bile moje vožnje na veliko višji ravni kot v prvem delu sezone. To je posledica dobrega dela čez poletje. Na svetovno prvenstvo sem prišel z dobrimi občutki,« je napoved Luka Božič.

Povsem spremenjena proga v Bratislavi Kajakaš Peter Kauzer ima na progo v Bratislavi lepe spomine, saj je na njej pred desetimi leti postal svetovni prvak, leto prej pa evropski. A proga je zdaj povsem spremenjena, je tudi bolj zahtevna, kar zaradi dobrega tehničnega znanja ustreza slovenskim krotilcem brzic. 38-letni Kauzer ima z letošnjo sezono še nekaj neporavnanih računov, saj je na olimpijskih igrah v Tokiu nastope končal že v polfinalu. Po vrnitvi iz Japonske si je vzel tri tedne premora, da je spočil predvsem glavo. »Olimpijske igre so specifične in na določen dan se ti mora vse poklopiti. Formo sem obdržal. Nisem pozabil veslati,« pravi Peter Kauzer, ki je potrdil dobro pripravljenost na zadnjih dveh tekmah svetovnega pokala s tretjim in drugim mestom, ko mu je le malo zmanjkalo za zmago. Zelo vesel je bil tudi drugega mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala. »V čolnu se počutim dobro, nikoli nisem imel težav z motivacijo. V Bratislavi sem vedno užival in se počutil kot doma. Proga je zdaj takšna, da od starta do cilja ne moreš niti za trenutek predahniti. Tudi sedanja proga mi je všeč, saj moraš na njej imeti občutek za divjo vodo. Komaj čakam svetovno prvenstvo, saj se še vedno lahko borim za najvišja mesta,« je napovedal Kauzer. Kajakašica Eva Terčelj bo v posebnem položaju. Branila bo naslov svetovne prvakinje izpred dveh let v Seu d’Urgellu v Španiji. »S tem se ne obremenjujem, ampak sem vesela, da sem v takšnem položaju. Na zadnjih tekmah svetovnega pokala sem ujela pravi ritem in pristop. Upam, da bom tako delovala tudi v Bratislavi,« je napoved Eve Terčelj, ki ima močno konkurenco že znotraj reprezentance, saj je bila Urša Kragelj, potem ko je bila dolgo časa poškodovana, tretja na finalu svetovnega pokala v Pauju. Slovenska ženska kajakaška ekipa, v kateri je še Ajda Novak, je v zadnjih letih blestela na ekipnih tekmah evropskih in svetovnih prvenstev. V slovenski reprezentanci vse več pozornosti posvečajo tudi ekstremnemu slalomu, saj bo to nova disciplina olimpijskega sporeda v Parizu leta 2024.

Žnidarčič po prvo zmago v letošnji sezoni Z visokimi cilji so v prestolnico Slovaške dopotovali tekmovalci v spust sprintu. Ekipa je zelo številna, saj je v njej kar devet tekmovalcev in tekmovalk. Nejc Žnidarčič bo branil naslov svetovnega prvaka, potem ko mu v letošnji sezoni ni šlo po načrtih. »Cilj je ubraniti naslov prvaka, a izziv bo zelo zahteven. Od vseh umetnih prog, na katerih smo doslej tekmovali, se mi zdi v Bratislavi tehnično najbolj zahtevna, najbolj nepredvidljiva, zato bo treba imeti tudi kanček sreče. Letos mi je vselej zmanjkalo nekaj stotink, da bi prišel na najvišjo stopničko,« je povedal prvi slovenski adut Nejc Žnidarčič, ki je bil letos trikrat tretji in enkrat četrti, zato upa, da bo za konec sreča na njegovi strani.

Slovenska reprezentanca SLALOM: K-1 moški: Kauzer, Srabotnik, Testen, K-1 ženske: Terčelj, Kragelj, Novak; C-1 moški: Savšek, Božič, Vidmar, C-1 ženske: Kozorog, Hočevar, Novak. EKSTREMNI SLALOM: K-1 moški: Srabotnik, Marušič, Kancler, Petek, K-1 ženske: Novak, Kozorog, Hočevar, Terčelj. SPUST SPRINT: K-1 moški: Žnidarčič, Urankar, Oven, Novak, K-1 ženske: Šteblaj, Domanjko, Jančar, C-1 moški: Gale, Gradišek, C-2 moški: Gale – Gradišek.