Mislim svoje mesto: Trnuljčica ob reki

Stavba ob reki je bila vedno impozantna. Tudi ko so na njenih stenah rasla samonikla drevesa in so skozi okna v notranjost smukali le golobi. Še v času obnove je njena podoba vizualno vznemirjala mimoidoče. Najprej s podprtimi stenami, nato s porušeno steno, ki je odprla pogled v veličastno izpraznjeno drobovje poslopja, ki je bilo toliko let popolnoma nedostopno. Nekega dne pred nekaj meseci pa je nenadoma zasijala v nenavadni večerni podobi. Cukrarna, bivša razpadajoča stavba, ki bo ta teden končno dobila svoj nov namen.