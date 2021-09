Savo Milošević, trener nogometašev Olimpije: Sem trmasti Bosanec, ki ne verjame nikomur

Potem ko je Savo Milošević sredi junija postal trener nogometašev Olimpije, je za medije govoril le na novinarskih konferencah. Po prvi četrtini državnega prvenstva je nekdanji nogometni as, ki ima korenine v Bjelini v Bosni in Hercegovini, spregovoril v posebnem intervjuju za Dnevnik. Že pri 15 letih je iz majhnega kluba Podrinje v BiH odšel v Partizana Beograd, kjer je hitro potrdil izjemno nadarjenost za napadalca in zgradil vrhunsko kariero. »Od vseh sprememb v življenju, pa sem igral v štirih državah – Angliji, Španiji, Italiji in Rusiji – je bila ta največja. Da sem se v Beogradu dobro znašel in me niso premamile pasti velemesta, je odločila dobra vzgoja, ki sem je bil deležen doma,« je na začetku intervjuja izpostavil Savo Milošević.