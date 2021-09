Član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je oktobra lani opazil, da je na robu njivske površine na območju Kamnika nastavljenih več mrež za lov ptic. Še več, nekdo je nezakonito lovil tudi s pomočjo vabnikov, to je živih ptic, nameščenih v majhne kletke ob mrežah. Obvestil je policijo, ki je opremo za lov zasegla, najmanj deset zavarovanih ptic pevk, že ulovljenih in v kletkah, pa izpustila nazaj v naravo. Spisala je tudi kazensko ovadbo zoper osumljenca in jo poslala tožilstvu, v društvu pa zdaj zgroženo sporočajo, da je tožilec brez zaslišanja prič kršitelju izrekel zgolj sodni opomin in mu odvzel opremo za lov ptic. »Tožilstvo tako krivolovcem ptic ponovno sporoča, da so lahko brez skrbi, saj bodo za svoja kriminalna dejanja dobili le opomin. Kakšno sporočilo je to za vse, ki se trudijo, da se takšna nezakonita dejanja pri nas končajo?« se sprašujejo v DOPPS.

Kot navajajo, je črni trg z živalmi in njihovimi deli v svetovnem merilu po obsegu takoj za trgovino z ljudmi, drogo in orožjem. Česar se pri nas nekateri še vedno ne zavedajo in ga z lahkotnostjo odločitev podpirajo. V treh letih od začetka projekta Adriatic Flyway 4 (projekt proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti, ki ga podpira nemška naravovarstvena fundacija Euronatur) je slovensko društvo za opazovanje in preučevanje ptic ugotovilo in popisalo že 636 primerov nezakonitih dejanj te vrste, ki so se na območju naše države zgodila v zadnjih 20 letih. Samo letos so našteli 56 primerov. Od začetka trajanja projekta pa do avgusta 2021 so na policijo, inšpekcijo in tožilstvo vložili 148 prijav – kot poudarjajo, samo primere z zadostnimi dokazi ali utemeljenim sumom o nezakonitem ravnanju. Do avgusta 2021 so jih obravnavali 33 odstotkov.

Največkrat pasti, mreže, limanice Slovenija torej še zdaleč ni oaza, kjer bi bile ptice varne, s čimer smo se radi hvalili, ko smo se primerjali s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. »Tega kriminala je tudi pri nas bistveno več, kot smo verjeli doslej. Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujemo, da je nezakonito ulovljenih ali ubitih od 14.000 do 49.000 ptic na leto. Največ je nezakonitega lova in ubijanja ptic z metodami, kot so pasti, mreže, limanice in tako dalje – od 10.000 do 26.000 osebkov. Sledi nezakonit lov s strelnim orožjem (4000 do 23.000) in zastrupljanje (150 do 500). Ocenjujemo tudi, da je čez slovenske meje nezakonito pretihotapljenih od 34.000 do 172.000 ptic na leto,« razlagajo poznavalci v DOPPS. Slovenija je poleg Hrvaške in Madžarske ena glavnih tranzitnih držav, skozi katero na italijanski črni trg prepeljejo več deset tisoč živih ali mrtvih ptic na leto. Pri tem ne gre za trofejni lov, pač pa so ulovljene ptice namenjene nadaljnji prodaji restavracijam.