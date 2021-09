Kanadska vladajoča Liberalna stranka je zmagovalka ponedeljkovih parlamentarnih volitev, na katerih je tako kot njene tekmice dosegla praktično enak rezultat kot leta 2019. To je še okrepilo pomisleke o smiselnosti predčasnih volitev, ki jih je premier Justin Trudeau razpisal avgusta, da bi unovčil visoko podporo ob spoprijemanju z epidemijo in morda dobil parlamentarno večino, s katero pa ne bo nič.

Trudeaujevi liberalci so po še ne čisto dokončnih rezultatih dobili 158 poslancev ali tri več kot doslej v 338-članskem parlamentu. Njihovi glavni tekmeci v Konservativni stranki ostajajo pri 119 poslancih. Slednji so sicer spet dobili več glasov od liberalcev (34 proti 32,2 odstotka), vendar zaradi enokrožnega večinskega sistema in manjše podpore v urbanih središčih končali z manj poslanci.

Tudi pri preostalih treh strankah, ki so prišle v parlament, so razmerja praktično enaka. Trudeau bo tako moral za potrjevanje zakonodaje še naprej računati zlasti na podporo poslancev leve Nove demokratične stranke, ki je dobila 25 poslancev, enega več kot doslej.

Premier si je sicer nadel nasmejan obraz in rekel, da rezultat razume kot potrditev, da vlada dobro in prav. V opoziciji pa so kritični do Trudeauja, ker je država porabila rekordno vsoto denarja za izvedbo volitev, ki so samo potrdile status quo. »Kanadčani so ga za ceno 400 milijonov evrov (kolikor so stale volitve) poslali nazaj v še eno manjšinsko vlado in s še globljimi delitvami,« je dejal vodja konservativcev Erin O'Toole, ki je upal na zmago z nagovarjanjem sredinskih volitev, pa se ni izšlo. agencije