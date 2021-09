Slovenija bo skupaj s Severno Makedonijo in Črno goro od 4. do 20. novembra 2022 gostila EP za ženske, zato tem trem državam ne bo treba igrati kvalifikacij, prav tako ne Norveški, aktualni prvakinji Evrope. Te štiri reprezentance bodo zato nastopile v novoustanovljenem pokalu EHF Euro. Slovenke pod vodstvom selektorja Dragana Adžića se bodo na pripravah zbrale v nedeljo, 3. oktobra, nato pa odigrale tekmi z Norveško: najprej v četrtek, 7. oktobra, ob 18.55 v mestu Bekkestua blizu Osla, nato še tri dni pozneje ob 17.30 v Stožicah.

»Pozorno spremljamo vse slovenske rokometašice, ki igrajo doma in v tujini. Na malce širši spisek smo uvrstili trenutno najboljše razpoložljive igralke, ki jih Slovenija premore,« je pojasnil Dragan Adžić, ki se je odločil tudi za dve zelo mladi igralki: 17-letno levokrilno Neno Černigoj (Mlinotest), ki je bila lani kapetanka reprezentance na kadetskem EP, in 19-letno vratarko Karin Kuralt (Olimpija), ki je poleti nastopila na mladinskem EP in bo dobila priložnost zaradi odsotnosti Branke Zec, ki se po hudi poškodbi kolena počasi vrača na igrišče.

Adžić, ki je bil z žensko reprezentanco Črne gore leta 2012 drugi na OI v Londonu in prvi na EP v Srbiji, je na seznam uvrstil tudi Valentino Klemenčič in Nino Žabjek (obe Krim), ki po poškodbah in rehabilitacijah še nista povsem nared za zahtevne treninge in tekme. Ob tem je 51-letni Črnogorec okrepil še strokovni štab, v katerem je zdaj v vlogi njegove pomočnice Branka Mijatović, nekdanja vrhunska igralka in reprezentantka.

Norvežanke so lani na Danskem osmič postale prvakinje Evrope, na letošnjih OI v Tokiu so osvojile bron. Pred dvobojema s Skandinavkami – na SP 2019 na Japonskem so Slovenijo premagale s 36:20 – Adžić pravi: »Na tekmah morda ne bo povsem pravega tekmovalnega naboja, četudi se bomo borili v reprezentančnem pokalu. A velik motiv za nas mora biti že dejstvo, da bomo igrali proti eni najboljših reprezentanc na svetu v zadnjih desetih letih. Le proti vrhunskim tekmicam lahko dobimo odgovore na vprašanja, na kakšni ravni so trenutno naša reprezentanca in posameznice ter koliko nam še manjka do najboljših.« Tekmi bosta test za decembrsko SP v Španiji, na katerem se bodo Slovenke v prvem delu pomerile s Francijo, Črno goro in Angolo.