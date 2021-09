Življenje nas včasih zapelje na čudne, nepričakovane poti. Štiriinšestdesetletni Darko Dešić nikoli niti pomislil ni, da se bo kdaj prostovoljno vrnil v zapor, od koder je pobegnil pred 29 leti. Pa se je zgodilo prav to. Tudi on je žrtev krize, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa. Rojen v Jugoslaviji se je Dešić na začetku 90. let prejšnjega stoletja preselil v Avstralijo, kjer je bil leta 1991 zaradi gojenja kanabisa obsojen na tri leta in osem mesecev zapora. Trinajst mesecev pozneje je imel dovolj življenja med štirimi stenami, zato je 1. avgusta 1992 ponoči v roke vzel mini žago (kje jo je staknil, lokalni mediji ne poročajo) in z vztrajnostjo prerezal rešetke, skočil na zaporniško dvorišče, vlomil v delavnico, ukradel klešče, s katerimi je preščipnil zunanjo ograjo, in pobegnil iz zapora. Po pisanju medijev ga je bilo strah, da ga bodo po prestani kazni vrnili v domovino, čemur se je želel zaradi takratne vojne na vsak način izogniti. Britanski Daily Mail poroča, da je v Avstralijo pobegnil prav zato, da ga niso mogli poklicati v vojsko in boj.

Bolje zapor kot spanje na plaži

Po pobegu iz zapora si je takrat 35 let star Darko za nov dom izbral Avalon, premožno in mirno predmestje na severu Sydneyja. Tam je kot hišni mojster Dougie na pomoč priskočil pri vsakodnevnih tegobah bogatašev, za kar so mu z veseljem v roke stisnili gotovino. Na črno, kakopak. Skoraj tri desetletja se je uspešno skrival pred oblastmi, izogibal se je težavam, sporom in policiji. In čeravno so njegov pobeg že leta 1998 predstavili v seriji Najbolj iskani zločinci, mu je roki pravice uspelo ubežati. Tega sicer ni vedel, a avstralske oblasti so mu leta 2008 potrdile status rezidenta v državi, saj po dveh desetletjih uradno sploh ni bil več begunec. Na kolena ga je spravila koronakriza z omejitvenimi ukrepi. Sydney so večkrat bolj ali manj povsem zaprli. Strank ni mogel več obiskovati na domu, kar je bilo bistvo njegovega posla, zato ni imel denarja za preživetje. Izgubil je hišo in bil prisiljen spati na plaži. Spoznal je, da je čas za vrnitev tja, od koder je pred mnogimi leti pobegnil. Zapor.

»Ko se je v soboto zvečer pripravljal na še eno noč pod zvezdami, se je odločil vrniti za rešetke, saj je imel tam streho nad glavo in redne obroke,« so sporočili s policije v Sydneyju. V nedeljo zjutraj se je praznih žepov, a poln obžalovanja zglasil na eni od postaj. Odsedeti mora še leto dni kazni, nato pa lahko zaprosi za predčasen izpust. Dešiću sicer zaradi pobega zdaj grozi dodatnih sedem let zapora, na sodišču se mora zglasiti konec septembra. Niti zaprosil ni za varščino, saj se, kakopak, s prostosti ne želi braniti. tak