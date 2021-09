Petdesetletna Martina Veseljko pravi, da je oseba, ki pomaga prepoznati vse modrosti in ključe za življenje v ravnovesju in izobilju na vseh področjih, v odnosih, partnerstvu, poslovni poti in zdravju. A ta trenutek sama najbolj potrebuje pomoč. Ljubljančanka, ki o vsem v uvodu omenjenem razlaga na spletni strani s pomenljivim naslovom Svobodno življenje, je od februarja priprta v ženskem zaporu na Igu. Obtožena je dveh goljufij, skupno težkih približno 180.000 evrov. Te dni sta jo pravosodna policista pripeljala na sodišče in tudi sama je že pričakovala, da bo obsojena. S tožilstvom je namreč v začetku meseca podpisala sporazum o priznanju krivde, v katerem je vse priznala ter pristala na leto in deset mesecev na odprtem zaporniškem oddelku. Vendar njenih pričakovanj sodnik Bernard Tajnšek ni izpolnil, sporazum je zavrnil. Zagovornik Rok Petrič in tožilec Boštjan Valenčič sta sicer ugovarjala, a nič dosegla, razen da je sodnik sledil njunemu predlogu in narok prekinil. Nadaljeval ga bo v začetku oktobra, a niti malo ne kaže, da si bo glede sporazuma premislil. Ali potem vendarle sledi sojenje, še ni jasno.

Izgubili 180 tisočakov

Veseljkova se je ukvarjala z vodenjem meditacije, numeroloških tečajev, tako imenovanih energetskih življenjskih treningov in podobnim, pravi, da je osebna terapevtka in svetovalka za osebni in poslovni razvoj. V obtožnici piše, da je leta 2019 ogoljufala dve svoji stranki oziroma udeleženki tečajev, ki sta ji kot »učiteljici« zelo zaupali. Natvezila jima je, da zbira denarna sredstva, ki jih bo vložila v donosen (zakonit) posel in tako bogato oplemenitila, čeprav je že vnaprej vedela, da obljube ne bo izpolnila. Ko ji je prva (v več obrokih) najprej dala skupno 50.000 evrov, je del vsote izročila Sašu Ignjatoviću in Boštjanu Novaku, del pa je šel za poplačilo upnikov, ki so na isti način »vložili« denar in so jim terjatve že zapadle. Od vsega tega denarja je »vlagateljici« na koncu vrnila le dobrih 5300 evrov. Naknadno jo je dodatno oškodovala za 67.200 evrov, skupno torej za 111.850. Po istem postopku je prinesla okoli še eno gospo, in sicer za 69.000 evrov.

Najprej je tožilske očitke zanikala, kasneje pa vendarle priznala, pojasnila svojo vlogo in s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. Na podlagi njene izpovedi je tožilstvo naknadno spremenilo obtožnico. Najprej ji je namreč očitalo, da je denar pospravila v svoj žep, a se je izkazalo, da to ni res. Glavno vlogo naj bi pri tem imela Novak in Ignjatović, Veseljkova pa naj bi bila samo ena od več oseb, ki so zanju novačile naključne ljudi za vlaganje v donosne »biznise«. Čeprav naj bi šel v resnici denar za njune potrebe. Javnost vsaj enega od njiju iz preteklosti že pozna – o nekoč znanem igralcu namiznega tenisa Ignjatoviću se je pred leti precej pisalo v povezavi s Špelo Peternel in njeno nenavadno sekto hepihepi, med drugim znano po seansah s pozitivno energijo. Peternelova in njen center za sprostitev in kvalitetno življenje sta bila obtožena goljufij in pranja denarja, vendar je med sojenjem leta 2016 tožilstvo od pregona odstopilo, tako da je bil postopek ustavljen in izdana zavrnilna sodba. Ignjatovića in njegovo ženo je v »skrivnosti višjih energetskih ravni« kot osebna učiteljica uvedla prav Peternelova, a so se kasneje njihove poti razšle.