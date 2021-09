Garaža je projekt, ki nagovarja izzive mobilnosti prihodnosti. Raziskuje njeno uporabo v vsakdanjem življenju, njene probleme in kaj nam naša mobilnost lahko prinese v prihodnje – bolj zelen način porabe goriv ali celo leteče avtomobile? Raziskuje tudi, kaj lahko kot posamezniki naredimo, da zmanjšamo ogljični odtis, kako lahko pripomoremo pri podnebnih spremembah, in o tem ozavešča ljudi. Kot je povedal eden od članov dijaške ekipe Garaža Gabriel Žnidaršič: »Pri projektu Garaža želimo mladim približati teme o varstvu okolja, zeleni mobilnosti in podnebnih spremembah na zabaven ter inovativen način, ki privablja pozornost. Ob tem razmišljamo tudi o tem, kako bi spremenili okolico in naš vsakdan, da bo lahko naša prihodnost bolj zelena.«

Začetki razvoja idej v Garaži

Začelo se je, ko je ravnateljica Gimnazije Vič Alenka Krapež profesorju Tomažu Škafarju zaupala mentorstvo projekta. Ta je zbral ekipo takrat še 1. F razreda, ki je v šolskem letu 2020/2021 s pomočjo zunanjih strokovnih mentorjev iz AMZS razvila idejo in izvedla pilotni projekt. Dijaki so se osredotočili na temo uporabe koles in želeli povečati njihovo uporabo. Njihova ciljna skupina so bili dijaki in profesorji Gimnazije Vič.

Naredili so natančno raziskavo o vplivih uporabe koles na okolje in kako so ta boljša od avtomobilov. Nato so organizirali različne dogodke: kolesarski poligon, razstavo koles, brezplačno popravilo koles in kratko predavanje o kolesih. Mentor Tomaž Škafar je ob tem povedal: »Ker se zelo rad gibam po našem planetu, bi rad, da takšen tudi ostane, in z veseljem kakor koli pripomorem k temu. Vendar pa ta projekt ni moj. Delim ga s preostalimi mentorji in seveda glavnimi akterji – našimi dijaki. Do sedaj so mi bile najbolj všeč naše 'gverilske' akcije oglaševanja. To je vedno skok v neznano in prava uganka. Pri tem tudi najbolje spoznaš ljudi, s katerimi delaš, hkrati pa si nabereš veliko novih izkušenj.«

Ravnateljica Alenka Krapež poudarja, da na Gimnaziji Vič neprestano iščejo načine in priložnosti, kako pouk aktualizirati. Vključujejo se v različne projekte, ki med mladimi spodbujajo podjetnost. »Verjamemo, da je to prava priložnost za ozaveščanje mladih o delovanju realnega sveta. Zato je bil izziv, ki ga je ponudil pilotni projekt Garaža za aktivacijo mladih kot vplivnežev pri širših družbenih spremembah, več kot dobrodošel«, je pojasnila Krapeževa. Dodala je: »Ker se družba spreminja, ne samo v smislu tehnološkega razvoja, se mora neprestano spreminjati tudi šola. S tem mislim predvsem na učni proces in aktualizacijo šolskih vsebin. Zato na Gimnaziji Vič spremljamo spremembe, jih vnašamo v naš program in v največji možni meri šolo odpiramo v svet.«