Oglasil se je eden najboljših teniških igralcev vseh časov Roger Federer, ki je nazadnje igral junija v Wimbledonu. Švicar je predčasno prekinil pogodbo zaradi vnovične operacije kolena. Televizijski postaji Eurosport je sporočil, da njegovo stanje po operaciji ni tako dobro, kot bi si želel, a da z optimizmom gleda v prihodnost. Štiridesetletni zmagovalec 20 turnirjev največje četverice pravi, da se počuti iz dneva v dan bolje.

Federer je priznal, da bi se rad vrnil na teniška igrišča v najkrajšem možnem času, hkrati pa se zaveda, da mora ostati potrpežljiv. V zadnjih letih je moral že trikrat na operacijo kolena, rehabilitacije pa so vse napornejše. Na vprašanje, kako ocenjuje, da je Novaku Đokoviću zmanjkala ena stopnica, da bi osvojil koledarski grand slam, je Roger Federer odgovoril: »Še vedno verjamem, da je možna osvojitev vseh štirih turnirjev v koledarskem letu. Tega smo bili sposobni tako jaz kot Rafael Nadal in Novak Đoković. Novaku je letos zmanjkalo zelo malo. Pri takšnem dosežku je treba imeti tudi precej športne sreče.«

Drugi ponedeljek zapored se je med najboljšo deseterico na svetovni lestvici uvrstil Casper Ruud. Norvežan se je prebil med najboljše igralce na svetu z izjemno sezono. Predvsem na pesku, kjer je od začetka aprila, do ameriške turneje na trdi podlagi odigral kar 34 dvobojev, od tega jih je dobil 29. Po Wimbledonu je dobil kar tri turnirje zapored, in sicer v Bastadu, Gstaadu in Kitzbühelu, pred Rolandom Garrosom pa je osvojil turnir v Ženevi. Po Andyju Murrayju leta 2011 je Norvežan postal prvi igralec, ki je v treh tednih osvojil tri turnirje. Na pesku je moral priznati premoč le Carlosu Alcarazu, Andreju Rubljovu, Nikolozu Basilašviliju, Matteu Berrettiniju in Alejandru Davidovichu Fokini, ki mu je prizadejal najbolj boleč poraz na Rolandu Garrosu.

Dvaindvajsetletni Ruud je prvi Norvežan, ki je postal član elitne teniške deseterice, skupno pa 173. igralec. Trenutno je najmlajši član najboljše deseterice. »Od osmega leta sem si želel, da bi igral tenis na največjih igriščih na svetu. Trdo sem garal, da sem dosegel, kar sem, in na to sem izjemno ponosen,« pravi Casper Ruud. Njegov trener je oče Christian, ki je bil na svetovni lestvici najvišje uvrščen na 39. mestu. Casper je očeta prehitel letošnjega februarja. »Na ta dosežek sina sem bil izjemno pomemben. Navdušil pa me je s peščeno sezono, kjer je bi praktično nepremagljiv. Zavedava se, da brez peščene podlage še ne bi bil član elitne deseterice. Casper ima veliko rezerv in dovolj časa, da jih realizira. Najin letošnji cilj je, da ostane med najboljšo deseterico ter se uvrsti na sklepni masters najboljše osmerice v Torinu,« odgovarja Christian Ruud.