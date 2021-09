Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil Nemec, v danem primeru ne gre za vprašanje odnosa med Koprivcem, Nemcem in Hojsom ali stranko SD, temveč za to, da se nosilcem politične moči v državi poda jasno sporočilo, da žaljivke, zmerjanja in podtikanja v naši družbi niso dovoljena ne glede na funkcijo, ki jo ima posameznik. Prav zaradi funkcije, ki jo imajo, morajo nosilci funkcij po Nemčevih besedah biti bolj previdni v načinu komuniciranja.

Po njegovih napovedih bodo obtožbe, da sta s Koprivcem vpletena v organizacijo protestov, dobile prolog na sodišču. "Od gospoda Hojsa bom zahteval, da dokaže svoje trditve, v kolikor ne, bo sodišče odločilo tako kot bo odločilo," je dejal Nemec. V primeru dobljene tožbe pa bosta s Koprivcem vsa sredstva podarila v dobrodelne namene. Poudaril je še, da v danem primeru ne gre za vprašanje odnosa Hojsa do svojih političnih kolegov, ampak do državljank in državljanov. Tak odnos pa je po Nemčevem mnenju "popolnoma nespoštljiv in neprimeren za nosilce tako pomembnih političnih funkcij".

Nemec je sicer še zatrdil, da se sam ni udeležil nobenega protesta, saj meni, da je njegova vloga v državnem zboru, in ne na ulici. Ob tem pa je poudaril, da imajo ljudje svobodno voljo do zbiranja in izražanja svojega mnenja.

Kot je še poudaril, so bili protesti z izjemo marginalnih skupin, ki so povzročale nemir, miroljubni. Hojs, ki je minister za notranje zadeve, pa bi po njegovem mnenju moral preprečiti tovrstnim skupinam, da povzročajo nemir v družbi in s tem gmotno in moralno škodo. Prepričan je še, da bi moral Hojs v razgretih obdobjih pomiriti družbo. "On pa počne ravno nasprotno, on je eden tistih kurjačev, ki spodbuja nemir v družbi in s tem se družba počuti nemočna v odnosu do represivne vlade, vsaj tako dojemajo ljudje," je dejal Nemec.

Po njegovi oceni je napaka ministra Hojsa tudi njegov način komunikacije in izražanje obtoževanja tistih, ki "po ustavi izražajo svojo voljo z izpostavljanjem sebe v smislu nemoči, ko se počutijo odrinjene v margino naše družbe."

Kot je še dejal Nemec, si želi, da bi policija znala ločiti mirne protestnike, ki so v veliki večini prisotni na trgih, od tistih skupin, ki povzročajo nerede. Tem obrazom je po njegovem mnenju treba dati ime in jih sankcionirati. "Protest miroljuben da, nasilje ne. In za to ima škarje in platno gospod Hojs in seveda slovenska policija," je še dejal.

Da se minister Hojs ne namerava opravičiti, je kazalo že po njegovem odzivu v petek. "Opravičim naj se, ker sem povedal ta dejstva, da je vabil na petkove proteste in tam kolesaril?" je na vprašanje STA, ali poslanca SD lahko pričakujeta opravičilo, dejal Hojs. Dodal je še, da kdor vabi na proteste, je "najverjetneje malo vpleten v organizacijo".