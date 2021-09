Po podatkih INGV je Etna bruhala lavo in pepel iz svojega jugovzhodnega kraterja. Ob tem se je nad vulkanom dvigoval oblak dima in pepela, ki je dosegel višino 9000 metrov, so dopoldne sporočili iz inštituta.

Ognjenik je izbruhnil po približno treh tednih mirovanja, pred tem pa je bil aktiven vse od sredine februarja. Od tedaj so zabeležili okoli 50 izbruhov, navaja nemška tiskovna agencija dpa. O večji škodi niso poročali, nekajkrat so sicer morali zapreti mednarodno letališče v Catanii.

Avgusta je INGV sporočil, da je jugovzhodni krater vulkana Etna po pol leta povečane aktivnosti postal višji in po novem meri 3357 metrov nadmorske višine. S tem je najvišji aktivni vulkan v Evropi postal še višji.