Predsedniki LMŠ, SD, Levice in SAB parafirali besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so uskladile besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju. Predsedniki strank so besedilo danes parafirali. Organi LMŠ, SD in Levice ga bodo obravnavali v soboto, svet SAB pa danes. Tako bodo voditelji opozicijskih strank sporazum podpisali v prihodnjem tednu, so sporočili po današnjem srečanju.