V sredo bo zmerno do pretežno oblačno z nekaj jutranje megle po nižinah. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo povečini sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost povečala. Pihati bo začel jugozahodni veter. Postopno bo spet topleje.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam v nižjih zračnih plasteh razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu ter v sosednjih pokrajinah Italije dokaj sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V sredo bo pretežno oblačno, v krajih vzhodno od nas bo rahlo deževalo. Ob Jadranu bo več sonca, burja bo ponehala.

Biovreme: V torek vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.