Tožniki v tožbi iz leta 2016 trdijo, da nekdanji glavni izvršni direktor Twitterja Dick Costolo in drugi direktorji niso podali celotne podobe stanja, v katerem je bilo podjetje, ko so prodali svoje delnice. Toženi so torej pristali na poravnavo, pri čemer niso priznali nikakršne krivde, kar je Twitter že potrdil.

Dogovor o poravnavi mora zdaj potrditi še sodišče, družba pa naj bi odškodnine nato izplačala še letos.

Twitter je julija za drugo četrtletje poročal o čistem dobičku v višini 66 milijonov dolarjev in prihodkih v višini 1,19 milijarde dolarjev. S temi dosežki je presegel napovedi analitikov..