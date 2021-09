Ameriška vrata se bodo odprla za vse cepljene potnike in tudi za tiste, ki so del kliničnih testiranj za cepiva, ki še niso potrjena za uporabo v Veliki Britaniji. To je okrog 40.000 oseb, poročata CNN in Financial Times.

Trenutno lahko v ZDA potujejo le državljani, imetniki dovoljenja za delo in bivanje ter tisti s posebnim dovoljenjem.

Prepoved potovanj je pred 18 meseci uvedel prejšnji predsednik ZDA Donald Trump, predsednik Joe Biden pa je doslej kljub velikemu pritisku ameriške turistične in potovalne industrije še ni odpravil.

Današnja najava prihaja v času nekoliko bolj napetih odnosov z evropskimi zavezniki, predvsem Francijo, potem ko so ZDA sklenile novo varnostno zavezništvo z Veliko Britanijo in Avstralijo v indijsko-pacifiški regiji.

Evropska komisija je danes pozdravila odločitev EU glede delne odprave potovalnih omejitev. »Korak, na katerega so dolgo čakale ločene družine in prijatelji, dobre novice za poslovanje. Še naprej bomo delali v smeri varnega potovanja,« so tvitnili pri komisiji.

Ameriške načrte je kot pozitiven razvoj za poslovanje in odnose med ZDA in EU označil tudi nemški podkancler Olaf Scholz, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanski premier Boris Johnson pa je tvitnil, da načrt predstavlja odlično spodbudo za poslovanje in trgovanje. Po njegovem mnenju je tudi odlično, da bodo lahko znova združeni svojci in prijatelji z obeh strani Atlantskega oceana.