Poljska zatreskanost

Tale slovensko-poljska ljubezen je bila bolj kratkega roka. Nič ni pomagalo, da je Branko Grims Poljsko označeval kot branik krščanstva (ki ji lahko sledi zgolj in samo Madžarska), niti ni pomagal vzneseni govor Janeza Janše, ko je iz rok poljskega kolega prejemal nagrado za osebnost leta. Najprej so nas Poljaki že v soboto provocirali s srbsko himno in zahtevo po ogledu videoposnetkov v polfinalu, potem pa se je zgodilo še tisto, kar se pri sveže zaljubljenih najraje zgodi. Velika ljubezen je prerasla v pravo sovraštvo. Kako drugače razumeti dejstvo, da so Poljaki v finalu EP v odbojki goreče navijali za – Italijane!?