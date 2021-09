Nepreslišano: Prof. dr. Samo Zver, klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana

S kančkom domišljije: ali niso tudi sestre v bolnišnicah redke? Pa ne bolezen, ampak so redka dobrina. In če država Slovenija plačuje zdravljenje redkih bolezni, naj plača, kot je prav in kot se spodobi, tudi redke sestre, ki še ostajajo v zdravstvu. To je edini takojšnji ukrep, ki lahko prepreči negativno spiralo in popoln kolaps zdravstvene nege.