Namesto utrditve večine sedaj Trudeauju grozi izguba oblasti, saj je vodja opozicijske konservativne stranke Erin O'Toole v anketah tik pred volitvami prevzel rahlo prednost pred premierjem. Liberalna stranka je sicer v anketah ohranila prednost pred konservativci, vendar pa najbrž ne bo mogla sama sestaviti nove vlade in bo ponovno prisiljena v iskanje koalicije.

Analitiki menijo, da se je Trudeau z razpisom volitev uštel in se sedaj sredi drugega mandata bojuje za politično preživetje. Opozicija ga vztrajno obtožuje, da je volitve razpisal le zaradi želje po oblasti in osebnih ambicij.

Trudeau je upal v okrepitev podpore med volivci zaradi uspešnega vodenja ukrepov proti pandemiji covida-19. Kanada je med vodilnimi državami sveta glede cepljenja, vlada pa je porabila milijarde dolarjev za pomoč ekonomiji.

O'Toole ni naklonjen obveznemu cepljenju proti covidu-19, čeprav ga osebno zagovarja. Trudeau želi meedtem uvesti obvezno cepljenje za potovanja in to večina cepljenih Kanadčanov podpira, konservativci pa so proti. Volivce sicer zanimajo tudi druge teme, vendar je novi koronavirus na prvem mestu.

Izidi bodo znani šele po zaprtju volišč v torek zjutraj po srednjeevropskem času.