Jože Simončič, ekonom Kartuzije Pleterje: Kdor se že zunaj ni dobro znašel, se tu notri sploh ne bo

Globok mir se polasti obiskovalca Kartuzije Pleterje, ko stopa po drevoredu proti samostanskemu kompleksu, v večjem delu zaprtemu za javnost. Dva in pol metra visok zid, ki obkroža območje kartuzije, je dolg 2,6 kilometra in loči brate kartuzijane od zunanjega življenja. »Da lahko imajo oni več miru, ga imam jaz malo manj,« se nasmehne 62-letni inženir agronomije Jože Simončič, ko mu le minuto zatem, ko sedeva za mizo, zazvoni telefon. Že 32 let skrbi za pletersko gospodarstvo.