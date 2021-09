Vendar pa nič ne zaleže. Ne protest, ne kritika, ne nasvet. Nič jim ne pride do živega. S svojim načinom komuniciranja nas najbolj razvpiti ministri in njihovi najožji sodelavci neprestano vznemirjajo ter v bistvu izvajajo verbalno, čustveno in psihično nasilje nad nami. Prepričana sem, da nihče od njih ne ravna tako nerazumno surovo s svojimi otroki ali vnuki, kot ravnajo oni z nami, državljani. Ob tem pa trdijo, da jih večina volilcev podpira in razume. Ankete lažejo, izjavi predsednik vlade. Saj, ankete tako ali tako delajo levaki, levnuharji, po Hojsovo levi fašisti.

Sposobni smo premagati strme klance, se hvali minister Počivalšek. Seveda, če ne gre, pa podmažejo. Največkrat čisto naključno, pogosto na neznanih krajih in ob neznanem času s pomočjo znanih oseb. Vedno za veliko denarja. Večini gre dobro, je prepričana poslanka Škrinjarjeva. Da strah in stiske prevevajo vse pore družbe, niso sposobni, niti nočejo doumeti in priznati.

Mnogi ljudje se bojijo okužbe in posledic pandemije, marsikdo pa se boji Janše in njegove trenutno neomejene moči. Mnogi so učinkovitost njegovih metod že preizkusili na lastni koži.

Zdi se, da bo večina brez upora in odpora dovolila, da nam vzamejo vse pravice ter poteptajo naše dostojanstvo in preoblikujejo družbo po meri aktualne koalicije. Ne verjamemo in ne zaupamo jim. Ampak kot da nas obvladuje stockholmski sindrom in se bomo počasi poistovetili z nasilneži v vladi.

Kdaj se bomo zdramili in kaj nas bo zdramilo?

Mogoče spremembe zakona o nalezljivih boleznih, ki se obetajo, po katerih bodo prepovedovali in jemali. Med drugim bodo lahko prepovedali kakršno koli zbiranje ljudi na javnih mestih, policija bo vstopila v stanovanje brez naloga in preverjala, ali se ljudje držijo predvidenih ukrepov, kot so nošenje mask ipd., prepovedali bodo uvoz blaga (tudi hrane in osnovnih potrebščin), če bo treba, bodo za nedoločen čas vzeli nepremičnino, podjetje, opremo in prevozna sredstva z namenom, da se to uporabi za zdravstvene namene.

Ali pa se bomo zdramili, ko bodo po supervolilnem letu izstavljeni prvi računi? Ob osmih milijardah javnega dolga bodo računi gotovo prišli in treba jih bo plačati. Mnogi bodo takrat izgubili spomin na lastne »naključne zablode«. Tudi pri TEŠ 6 so ga.

Magda Plementaš Lombar, Kranj