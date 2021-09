Potopitev v prostor telesnega

Equrna je sicer specializirana za slikarstvo, vendar enkrat na leto predstavlja tudi sodobno (video)umetnost. Ta je del glasbenega festivala Sonica 2021, ki letos obravnava labirinte, ki odpirajo pot koži. Koža je pravzaprav samo ekstenzija možganov in je nastala iz istih celic ter sistema, iz katerih so se oblikovali možgani. Tak pogled prevzamejo videoumetnice in v praksi prepletajo refleksijo in komunikacijo na drugačen način, kot smo vajeni. V teh videih ni nič tako strogo ločeno in samozadostno. Notranjost telesa je že zunanjost in obratno.