Robert Kuret, literarni kritik in Stritarjev nagrajenec: Kako opolnomočiti bralca?

Robert Kuret (1987) je letošnji prejemnik Stritarjeve nagrade, priznanja, ki ga Društvo slovenskih pisateljev podeljuje najbolj obetavnim mladim kritiškim peresom. Kuret, ki literarne kritike najbolj ažurno objavlja v reviji Literatura in časopisu Delu, je kritiško pot začel pri reviji Mentor, na kritiških delavnicah LUD Literatura in na Radiu Študent, vse pogosteje pa mu zdaj fokus uhaja tudi k filmu. Njegove filmske kritike je mogoče prebirati v Ekranu in KINU!.