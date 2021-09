Na ozemlju Poljske so v nedeljo našli trupla treh migrantov, ki so po podatkih poljskih oblasti umrli zaradi podhladitve in izčrpanosti. Našli so še osem izčrpanih migrantov, ki pa so jih rešili. Sedem so jih morali prepeljati v bolnišnico. Na beloruski strani meje so medtem našli truplo ženske, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je v odzivu Minsk in Moskvo obtožil, da organizirano pošiljata migrante na belorusko-poljsko mejo. Dodal je, da so na meji od začetka avgusta odkrili do 7000 migrantov.

»Jasno je, da je na beloruski oziroma ruski strani - ker verjetno nihče ne verjame, da gre za neodvisno delovanje Aleksandra Lukašenka - velika odločnost in da je bilo že več deset tisoč ljudi pripeljanih v Belorusijo,« je povedal Morawiecki. Dejal je, da prihajajo z Bližnjega vzhoda in Afrike prek brezvizumskega sistema.

Te migrante po njegovih besedah uporabljajo za »pritisk nezakonitega priseljevanja na zunanjo mejo EU«, je poudaril.

V poljski opoziciji so bili medtem po odkritju trupel na obmejnem območju kritični do vlade. »Poljska obmejna straža je te ljudi zavrnila na meji in jih poslala v gozd, potem pa so tako končali,« je na twitterju zapisal poljski opozicijski poslanec Franciszek Sterczewski.

Poljska je v odgovor na povečan pritok migrantov v zadnjih mesecih na mejo z Belorusijo napotila več tisoč vojakov in uvedla 30-dnevne izredne razmere na območju. Na meji pa so začeli graditi tudi ograjo.