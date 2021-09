Avstralski zdravstveni minister Brendan Murphy je 24. avgusta države članice EU zaprosil za pomoč pri pridobivanju dodatnih odmerkov cepiv proti covidu-19 za obvladovanje širjenja koronavirusa v njihovi državi v naslednjih šestih kritičnih tednih, ki so ključni za načrtovano implementacijo precepljenosti avstralskega prebivalstva. Za zagotovitev tega cilja potrebujejo do milijon dodatnih odmerkov cepiva.

Slovenija bo Avstraliji odprodala 20.400 odmerkov Moderninega cepiva proti covidu. Ker je Avstralija želela, da se cepivo dostavi neposredno od proizvajalca, ga bo Slovenija odprodala iz še nedobavljenih količin. Tako Slovenija ne bo imela stroškov prevoza cepiva.

Kot so še pojasnili na vladi, je v Sloveniji trenutno na razpolago večja količina odmerkov cepiva proizvajalca Moderna od dejanskih potreb ter interesa po cepljenju s tem cepivom v naslednjih mesecih. To pomeni, da odprodaja 20.400 odmerkov tega cepiva ne bo ogrozila varovanja javnega zdravja prebivalcev, so poudarili.