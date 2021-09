Luka Mesec iz Levice je tako od predsednika vlade zahteval pojasnilo o tako imenovanih naključnih stikih z lobistom Božom Dimnikom in poslovnežem Andrejem Marčičem; do »naključnega« stika je med drugim namreč prišlo na jahti Andreja Marčiča. »Javnosti ste dolžni pojasnilo,« je zahteval Mesec. Predsednik vlade pa na očitke odgovarja, da so naključja nekaj, v kar posamezniki lahko ali pa ne verjamejo. »Če poznate kakšnega tajkuna, ki je član SDS in ima jahto, mi ga prosim pokažite.« Robert Pavšič, vodja preiskovalne komisije LMŠ, predsedniku vlade očita molk in ignoranco do funkcije državnega zbora ter omogočanje koruptivnih poslov z javnim denarjem: »Čestitam pa, da ste končno zbrali dovolj poguma, da se soočite z državnim zborom.« Poslanec Marko Bandelli, SAB, predsednika vlade Janeza Janšo prav tako poziva, da se v bodoče udeležuje zasedanj, še posebno takrat, ko je govora o javnih financah: »Čas je, da se v državnem zboru naredi red.«

Predsednik vlade na očitke odgovarja, da se udeležbi na seji komisije za nadzor javnih financ, ki jo je sklicala LMŠ, in zaslišanjem ne izogiba, kljub temu pa mu čas te udeležbe po večini ne dopušča, saj ima v enem tednu bolj poln urnik, kot ga ima predsednik LMŠ v enem letu: »V tej državi imamo tudi telefone, ki bi jih lahko uporabili.« Na očitke o korupciji in o fotografijah druženja z lobisti pa odgovarja: »V Sloveniji se marsikaj dogaja in žalostno je, da se ukvarjate s starimi slikami. Imamo realno podlago za povečevanje blaginje, ne pa da zapravljamo čas za mlatenje prazne slame.«

Glede predloga zakona o gradnji javnih najemnih stanovanj po vsej državi, ki so ga v parlamentarni postopek vložile poslanske skupine opozicije, je na vprašanje Marka Koprivca, SD, Janša odgovoril, da bo v petih letih zgrajenih več kot 5000 stanovanj, ki jih bo na trg dal stanovanjski sklad. Matej Tašner Vatovec, vodja poslanske skupine Levice, o spremembah zakonodaje, ki ureja financiranje vzgoje in izobraževanja, pravi, da gre za politizacijo izobraževalnega sistema. Predlagane koalicijske spremembe namreč odpirajo možnost večjega vpliva politike na šolski sistem in odpirajo vrata političnemu kadrovanju znotraj sistema: »Odločilno besedo naj imajo strokovni delavci, posegi pa bi morali biti strokovno utemeljeni. Možnosti referenduma ne izključujemo,« še poudarja. Obravnava predloga tega zakona bo potekala po skrajšanem postopku.